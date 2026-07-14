Trump'tan Hürmüz Boğazı'na Yönelik Yeni Açıklama - Son Dakika
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Trump'tan Hürmüz Boğazı'na Yönelik Yeni Açıklama

14.07.2026 18:39
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Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretini iptal ederek Körfez ülkeleriyle ticaret anlaşması yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almaktan vazgeçtiğini belirterek, "ABD'nin daha önce duyurduğu yüzde 20 ödemeyi, Körfez ülkelerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirme kararı aldım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda geri adım attı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemiler için açık olduğunu belirterek, "İran'ın hariç tutulmasının nedeni ise ülkeyi tam bir yıkıma sürükleyen yalancı, şiddet yanlısı ve kötü niyetli yönetimidir" dedi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda tam kapsamlı bir abluka uygulayacağını hatırlatan Trump, "Ancak bu abluka yalnızca İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen gemileri ya da İran yükü taşıyan gemileri kapsayacak" dedi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden alacağı yüzde 20'lik ödemeye değinen Trump, "Orta Doğu liderleriyle gerçekleştirdiğimiz son derece verimli görüşmelerin ardından, ABD'nin daha önce duyurduğu yüzde 20 ödemeyi, Körfez ülkelerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirme kararı aldım. Bu yatırımlar çok büyük olacak ve aynı zamanda Körfez ülkelerinin geleceği açısından da son derece faydalı olacak" dedi.

ABD'nin tarih boyunca herhangi bir ülkenin aldığı en büyük dolar cinsinden yatırımlara ev sahipliği yaptığını aktaran Trump, "Yeni yatırımlarla bu rakam daha da büyüyecek. Tarihi ölçekte fabrikalar, üretim tesisleri ve ekipman ABD'ye gelecek ve bu sayede milyonlarca yeni, yüksek ücretli istihdam oluşturulacak. Amerika yeniden kazanıyor, hem de daha önce hiç olmadığı kadar" dedi.

İran'ın binlerce protestocuyu öldürdüğünü savunan Trump, "İran'ın, aralarında 52 bin protestocunun da bulunduğu yüz binlerce insanı öldürdüğü günler sona ermiştir. En önemlisi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Hürmüz Boğazı'na Yönelik Yeni Açıklama - Son Dakika

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