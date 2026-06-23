Trump'tan Hürmüz'de Abluka Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump: "İran'ın bu ve diğer önemli tavizlerini göz önünde bulundurarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukası uygulamamaya karar verdim. Ancak, ablukanın yeniden uygulanması gerekirse (ki bu şu an için oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor) tüm gemiler yerlerinde bekletiliyor." - WASHINGTON