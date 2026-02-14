Trump'tan İran'a Korku Mesajı - Son Dakika
Trump'tan İran'a Korku Mesajı

14.02.2026 03:52
Trump, İran'a korku salmanın sorunların çözümüne katkı sağlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a korku salmanın sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini belirterek, "Bazen korkmak zorundasınız. Durumun gerçekten çözülmesini sağlayacak tek şey bu" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Askeri Üssü'nü ziyaret ederek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırma operasyonunda yer alan Özel Kuvvetler birlikleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin zorlu geçtiğini belirten Trump, "Onlarla anlaşmaya varmak zor" ifadelerini kullandı. ABD'nin geçen Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatan Trump, Tahran rejimine korku salmanın sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini belirterek, "Bazen korkmak zorundasınız. Durumun gerçekten çözülmesini sağlayacak tek şey bu" dedi. - KUZEY CAROLINA

