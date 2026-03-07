ABD Başkanı Donald Trump Florida, "Amerikalar Kalkanı" Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırılara değinerek, "İletişim ve telekomünikasyon sistemleri çöktü. Şimdi nasıl iletişim kurduklarını bilmiyorum ama sanırım bir yolunu bulacaklardır" dedi. - MİAMİ
Son Dakika › Politika › Trump'tan İran'a Mesaj: İletişim Sistemleri Çökmüş - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?