Trump'tan İran'a Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin, "Ya onların nükleer silaha sahip olmamasını sağlayacağız ya da çok sert bir şey yapmak zorunda kalacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Washington yönetimi ile Küba arasında son günlerde yaşanan temaslara ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin konuştu. ABD Donanması'na ait USS Nimitz uçak gemisinin Karayipler'e konuşlandırılmasına ilişkin bir soru yöneltilen Trump, bunun Küba'ya gözdağı amacı taşıyıp taşımadığı sorusuna, "Hayır, Küba'ya yardım etmek istiyorum" cevabını verdi.

ABD'de yaşayan Küba vatandaşlarının ülkelerine geri dönmek ve yatırım yapmak istediklerini söyleyen Trump, "Bakalım ülkeyi toplayabilecekler mi? Diğer başkanlar 50-60 yıl boyunca bunu yapmaya çalıştı ve görünen o ki bunu başaracak olan ben olacağım" dedi.

Trump, "Kübalı Amerikalılara ülkeye dönüp yardım edebilmeleri için Küba'yı açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İran nükleer silah elde ederse, Orta Doğu'da nükleer savaş yaşanır"

İran ile görüşmelerinde ilişkin bir soruya Trump, "Şu anda müzakere ediyoruz. Ne olacak göreceğiz. Ama öyle ya da böyle bu işi tamamlayacağız. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmeyecek" dedi.

Trump, "Burada bazılarının 'çılgın' diyebileceği bir ülkenin nükleerleşmesinden bahsediyoruz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. İşin özü bu. Buna müsaade edemeyiz. İran nükleer silah elde ederse, Orta Doğu'da nükleer savaş yaşanır ve o savaş buraya ve Avrupa'ya uzanır. Bunun olmasına izin veremeyiz ve olmayacak. Düşünebildiğim hiçbir şey, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek gerektiğinden daha önemli değil" şeklinde konuştu.

"Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahibiz"

İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda bir ödeme sistemi kurulmasının resmileştirilmesi üzerinde çalıştığı ve bunun ABD için kabul edilebilir olup olmadığı yönünde bir soru alan Trump, "Bu konuya bakacağız. Bildiğiniz gibi Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahibiz" şeklinde cevap verdi.

Hürmüz Boğazı'nda İran'a uygulanan ablukanın "çelikten bir duvar" oluşturduğunu ve İran bağlantılı hiçbir geminin geçemediğini ifade eden Trump, İran'ın donanma, hava gücü ve füze kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini söyledi. Trump, "Ya onların nükleer silaha sahip olmamasını sağlayacağız ya da çok sert bir şey yapmak zorunda kalacağız" şeklinde konuştu.

"Geçiş ücreti olsun istemeyiz"

Hürmüz Boğazı'nda bir ödeme sistemini tercih edip etmeyecekleri konusundaki bir takip sorusuna Trump, "Boğazın serbest olmasını istiyoruz. Geçiş ücreti olsun istemeyiz. Burası uluslararası bir suyolu, uluslararası bir deniz geçidi. Buradan geçiş ücreti alınması söz konusu olmamalı" dedi.

Trump, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası nedeniyle bu ülkenin günlük 500 milyon dolar kaybettiğini tahmin ettiklerini söyledi.

"(Zenginleştirilmiş uranyum) Elde ettikten sonra muhtemelen imha ederiz"

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu tutmasına izin verilmesi ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Hayır. Yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız" cevabını verdi. Trump, "Buna ihtiyacımız olduğu için değil. Muhtemelen elde ettikten sonra imha ederiz. Ama onların buna sahip olmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON