Trump'tan İran'a Ültimatom Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "İki ay önce İran'a 'anlaşma yapması' için 60 günlük bir ültimatom vermiştim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki ay önce İran'a 'anlaşma yapması' için 60 günlük bir ültimatom vermiştim. Bunu yapmalıydılar. Bugün 61. gün. Onlara ne yapmaları gerektiğini söyledim ama bir türlü yapamadılar. Şimdi belki de ikinci bir şansları var" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON