Trump'tan İran'a uyarı: Anlaşma yapın ya da sonuçlarına katlanın
Trump, İran ile anlaşma yapmak için uygun zaman olduğunu ve aksi takdirde sert tedbirler alacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump: "Onlar (İran) için anlaşma yapmak için iyi bir zaman. Eğer bir anlaşma yapmazlarsa geri döner ve işi bitiririm. Köprülerinin çoğunu bir saatten kısa sürede ortadan kaldırabilirim. Enerji santrallerini bir gün içinde devre dışı bırakabilirim."
Kaynak: İHA
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