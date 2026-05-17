Trump'tan İran'a Zaman Uyarısı
Trump'tan İran'a Zaman Uyarısı

17.05.2026 20:26
Trump, İran'ın müzakerelerde hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı, zamanın daraldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington-Tahran yönetimleri arasında Orta Doğu'daki savaşı sonlandırmaya yönelik bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı henüz netlik kazanmamışken dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraflar arasında devam eden müzakere sürecine değinerek, "İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli" dedi.

Trump, dün İran savaş gemilerinin fırtınalı bir denizde seyrettiğini gösteren yapay zeka üretimi bir fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşımda yer alan "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" ifadeleri dikkat çekmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

