Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika
Trump'tan İran Açıklamaları

12.04.2026 18:31
Trump, İran'ın müzakerelerde hiçbir kozunun olmadığını ve askeri altyapısının yerle bir edildiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan'da yapılan müzakere hakkında yaptığı açıklamada, "Her şeyi istiyorum. Ellerinde hiçbir koz yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda İran'a dair açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile Pakistan'da yapılan müzakere hakkında yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programından vazgeçme konusunda taahhüt verememesi nedeniyle müzakerelerin sonuçsuz kaldığını savundu. Trump, "Sonlara doğru görüşmeler çok dostane bir hal aldı ve nükleer hırslarından vazgeçmeyi reddettikleri nokta dışında ihtiyaç duyduğumuz neredeyse tüm noktalarda uzlaştık. Açıkçası bu, benim için açık ara en önemli noktaydı" dedi.

ABD ve diğer ülkelerin İran tarafından döşenen mayınları temizlemek amacıyla Hürmüz Boğazı'na mayın tarama gemileri göndereceğini açıklayan Trump, "Bölgede mayın tarama gemilerimiz var. Son teknoloji, son derece gelişmiş sualtı mayın tarama gemilerimiz mevcut; bunların yanı sıra daha geleneksel mayın tarama gemilerini de bölgeye sevk ediyoruz. Anladığım kadarıyla İngiltere ve birkaç başka ülke de mayın tarama gemisi gönderiyor" dedi.

ABD Donanması'na ait 2 savaş gemisinin dün Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını ifade eden Trump, "Dün muhtemelen gördünüz, son derece gelişmiş, muhteşem, yepyeni iki destroyeri boğazın tam ortasından geçirdik ve kimse bize bir şey yapmadı" dedi.

İran'ın müzakere masasına geri döneceğini belirten Trump, "İstediğimiz her şeyi vererek geri döneceklerini öngörüyorum. Her şeyi istiyorum. Ellerinde hiçbir koz yok" dedi.

"O açıklama onları müzakere masasına getirdi ve masadan kalkmadılar"

Geçtiğimiz günlerde İran'a yönelik "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" şeklinde yaptığı tehdidi savunan Trump, bu tehdidin İran'ın müzakere masasına oturmasını sağladığını öne sürdü. Trump, "Bir medeniyet hakkında söylediklerimde gerçek anlamda bir değişime neden oldu. Onların 'Amerika'ya ölüm, buna ölüm' demesine izin veriliyor. Ben bir açıklama yapıyorum, 'Oh, ne büyük olay' diyorlar. O açıklama onları müzakere masasına getirdi ve masadan kalkmadılar" dedi.

ABD-İran görüşmelerinin Pakistan'da anlaşmasız sona ermesinin ardından konuşan Trump, müzakereler öncesinde dile getirdiği İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehditlerini yineledi. Trump, "İran'ı bir günde yerle bir edebilirim. Bir saatte tüm enerji tesislerini, elektrik santrallerini ki bu çok önemli yok edebilirim. Bunu yapmaktan nefret ederim; çünkü yaparsam yeniden inşa etmeleri 10 yıl alır, zaten hiçbir zaman inşa edemezler. Bir de köprüleri vurursunuz" dedi.

"Geriye kalan tek şey suları"

İran'ın askeri altyapısının "yerle bir edildiğini" savunan Trump, desalinasyon tesisleri, elektrik şebekesi ve köprüler dahil olmak üzere bazı muhtemel hedeflerin hala gündemde olduğunu belirtti. Trump, "Ülkelerini esasen tamamen yerle bir ettik. Geriye kalan tek şey suları; buna vurmak son derece yıkıcı olur" dedi.

İran'ın "birkaç füze üretim tesisinin daha" bulunduğunu ifade eden Trump, "Hepsini biliyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika
