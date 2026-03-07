Trump'tan İran Operasyonu Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan İran Operasyonu Açıklaması

07.03.2026 06:58
Trump, İran'a yönelik operasyonların başarılı gittiğini ve ordunun üstün performans sergilediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonunun çok iyi gittiğini belirterek, "Birisi bana '0'dan 10'a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?' dedi. Ben de '12-15 arası veririm' dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında İran'a yönelik operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Operasyonun çok iyi gittiğini söyleyen Trump, "Birisi bana '0'dan 10'a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?' dedi. Ben de '12-15 arası veririm' dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi" ifadelerini kullandı. İran donanmasına ait 32 gemiyi batırdıklarını söyleyen Trump, Bunun dışında da çok iyi gidiyoruz. Ordumuz olağanüstü bir performans gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Hasta bir lider grubuyla karşı karşıyaydık"

İran'a yönelik operasyonlarının haklı olduğunu savunan Trump, "Orada durum çok kötüydü ve hasta bir lider grubuyla karşı karşıyaydık. Çok sayıda insanı öldürdüler ve sakat bıraktılar. Bombalarla, yol kenarı bombalarıyla insanları parçaladılar. Çok fazla insanı yok ettiler" değerlendirmesinde bulundu. Bu nedenle harekete geçmek zorunda kaldıklarını belirten Trump, "Bir seçim yapmamız gerekiyordu. Bunu kabullenip yıllarca böyle devam edebilirdik, ya da bununla ilgili adım atabilirdik. ve biz adım attık" dedi.

"Ülkemize saygı duyuluyor"

İnsanların ABD ordusunun başarısından çok etkilendiğini öne süren Trump, "Venezuela'da olanlar ve şimdi olanlar, B-2 bombardıman uçaklarının yaptıkları, bundan önce İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıran saldırılar. Şu anda ülkemize hiç olmadığı kadar saygı duyuluyor" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

