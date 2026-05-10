Trump'tan İran Uyarısı
Trump'tan İran Uyarısı

Trump\'tan İran Uyarısı
10.05.2026 23:54
Trump, İran'ın uranyum stoklarını sürekli gözetim altında tuttuklarını ve müdahale edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yer altında tutulduğu öne sürülen zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin, "Bunu istediğimiz zaman ele geçirebiliriz. Sürekli gözetim altında tutuyoruz. Eğer biri oraya yaklaşırsa bunu biliriz ve onları havaya uçururuz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'de yayınlanan özel bir televizyon programında konuşan Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının Washington yönetimi tarafından sürekli takip edildiğini söyledi. Trump, İran'da yer altında tutulduğu öne sürülen uranyuma ilişkin, "Bunu istediğimiz zaman ele geçirebiliriz. Sürekli gözetim altında tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran'ın yer altındaki tesislerinden uranyum çıkarılmasına yönelik herhangi bir girişim olması halinde bundan haberdar olacaklarını ve müdahalede bulunacaklarını belirtti. Trump, ilk başkanlık döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetleri'nin bu tesislerin izlenmesinde rol oynadığını vurgulayarak, "Uzay Kuvvetleri diye bir yapı kurdum ve gözetlemeyi sürdürüyorlar. Eğer biri oraya yaklaşırsa bunu biliriz ve onları havaya uçururuz" dedi.

Washington yönetiminin İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını ve Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesini istediği biliniyor. İran yönetimi ise daha önce birçok kez uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeyeceğini açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Washington, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
