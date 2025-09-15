Trump'tan İsrail'e Katar Uyarısı - Son Dakika
Politika

Trump'tan İsrail'e Katar Uyarısı

Trump\'tan İsrail\'e Katar Uyarısı
15.09.2025 07:36
Trump, İsrail'in Katar'a saldırısını değerlendirerek dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının yankıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'e uyarı geldi.

New Jersey'deki Morristown Havaalanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Katar saldırısı ile ilgili bir mesajının olup olmadığı" sorusuna, "Mesajım şu ki; çok dikkatli olmalılar. Hamas hakkında bir şeyler yapmak zorundalar, ama Katar ABD için büyük bir müttefik. Bunu bilmeyen çok insan var" yanıtını verdi.

"KATAR GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR MÜTTEFİK"

Katar'ın daha iyi bir halkla ilişkiler yönetimine ihtiyacının olduğunu ve bunu Katar yönetimine ilettiğini ifade eden Trump, "İnsanlar [Katar] hakkında çok kötü konuşuyor ancak konuşmamalılar. Katar gerçekten çok büyük bir müttefik. Yani İsrail ve diğer herkes, dikkatli olmalı. İnsanlara saldırırken dikkatli olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

