Trump'tan Musk'a Parti Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Musk'a Parti Eleştirisi

07.07.2025 10:23
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Trump, Musk'ın yeni parti kurma planını 'saçma' bulduğunu belirtti, ikili arasındaki gerilim arttı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski yakın müttefiki Elon Musk'a, multi milyarderin yeni bir siyasi parti kurma planı üzerinden yüklenerek "Üçüncü bir parti kurmanın saçma olduğunu düşünüyorum" dedi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Partisi'nin" kurulduğunu duyurmuştu. Musk'ın parti kurmasına ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump eski yakın müttefiki Elon Musk'a, multi milyarderin yeni bir siyasi parti kurma planı üzerinden yüklendi. Dün Air Force One'a binmeden önce gazetecilere konuşan Trump, "Üçüncü bir parti kurmanın saçma olduğunu düşünüyorum. Her zaman iki partili bir sistem olmuştur ve bence üçüncü bir parti kurmak sadece karmaşayı arttırır" dedi. Trump, "Gerçekten de iki parti için geliştirilmiş gibi görünüyor. Üçüncü partiler hiçbir zaman işe yaramadı, o yüzden bununla eğlenebilir ama bence bu çok saçma" ifadelerini de kullandı.

Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında ise, "Elon Musk'ın son beş hafta içinde tamamen 'raydan çıktığını' ve adeta bir tren enkazına dönüştüğünü görmekten büyük üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Trump-Musk arasındaki gerilim

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2024 seçimlerinde Trump'ın en büyük bağışçısı olmuş ve Mayıs ayına kadar Trump'a en yakın isimler arasında yer almıştı. Vergi indirimini içeren yasa tasarısı nedeniyle ikili arasında sert bir anlaşmazlık yaşanmış, Musk son günlerde eleştirilerini yineleyerek Cumhuriyetçileri "ABD'yi elektrikli araç ve temiz enerji devriminin ön saflarına taşıma çabalarından vazgeçmekle" suçlamıştı. Trump, bu hafta başında Musk'ın şirketlerinin federal hükümetten aldığı milyarlarca dolarlık sübvansiyonu kesme tehdidinde bulunmuştu. Musk son olarak yasa tasarısının kabul edilmesi halinde "Amerika Partisi" adında yeni bir siyasi parti kurulacağını ifade etmişti. Söz konusu yasa tasarısı Sena ve Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş, Trump'ın imzasıyla yasalaşmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Musk'a Parti Eleştirisi - Son Dakika

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