Trump'tan Musk Açıklamaları ve Kanada İsteği - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump'tan Musk Açıklamaları ve Kanada İsteği

Geniş Video İzle

Trump, Musk'a eğitim bakanlığı araştırma talimatı vereceğini ve Kanada'nın 51. eyalet olmasını istiyor.

10.02.2025 03:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana aldığı tasarruf tedbirlerini savunarak, yakında Elon Musk'a eğitim bakanlığı ve ordudaki usulsüzlükleri araştırma talimatı vereceğini açıkladı. Trump, Kanada ile ilgili olarak ise, "51'inci eyaletimiz olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Super Bowl adlı spor etkinliği öncesinde bir ABD televizyonuna açıklamalarda bulundu. Etkinliğe katılan görevdeki ilk ABD başkanı olan Trump, bunun ülke için iyi bir şey olacağını düşündüğünü belirterek, "Bu simgesel bir gün" ifadelerini kullandı. Göreve geldiği günden bu yana aldığı tasarruf tedbirlerine değinen Trump, "Verimlilik sorununu çözmeliyiz" dedi. "Dolandırıcılığı, israfı, suistimali önlemeliyiz" diyen Trump, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'na (USAID) bir bakın. Orada ne tür bir usulsüzlük var? Gitmemesi gereken yerlere giden yüz milyonlarca dolar paradan bahsediyoruz" şeklinde konuştu. USAID ile ilgili usulsüzlüklerle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ilgilendiğini belirten Trump, "Rüşvet mi ya da başka neler dönüyor bilmiyorum ama insanlar bunu bulmamı istiyor" diye konuştu.
Trump'tan Musk'a övgü: "Müthiş biri"
Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği isim olan Elon Musk'tan da "çok büyük yardım aldığını" belirten Trump, Musk'ı "müthiş biri" olarak niteledi. "Musk'a güveniyor musunuz" sorusuna "Hiçbir menfaati yok" yanıtını veren Trump, "Aslında, buna nasıl zaman ayırabildiğini merak ediyorum. Kendini o kadar kaptırdı ki" dedi. Musk'a çok yakında, belki de 24 saat içinde eğitim bakanlığını araştırma talimatı vereceğini kaydeden Trump, olası usulsüzlüklere işaret ederek "O da aynı şeyi bulacak. Sonra ben de orduya gideceğim. Orduyu kontrol edelim. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık dolandırıcılık ve suiistimal bulacağız. Ama kampanyamı bunun üzerine kurdum" şeklinde konuştu.
"Bizden faydalanmalarına izin verdik"
Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisi politikalarını, "Bir şeylerin olması gerekiyor. Bu sürdürülebilir değil ve ben bunu değiştiriyorum" sözleriyle savunan Trump, Kanada'yı ABD eyaleti yapma önerisinin gerçek olup olmadığı sorusuna ise, "Evet, öyle. Kanada'nın 51'inci eyaletimiz olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz ve bunun olmasına izin vermeyeceğim. Bu çok fazla. Neden Kanada'ya yılda 200 milyar dolar sübvansiyon ödüyoruz? Eğer 51'inci eyaletimiz olurlarsa, bunu yapmakta bir sakınca görmem" değerlendirmesinde bulundu. Uyguladığı politikalar sayesinde ABD'nin zenginleşeceğini vurgulayan Trump, "Şu anda o kadar da zengin değiliz. Çünkü tüm ulusların bizden faydalanmasına izin verdik" dedi.
Trump: "Dans etmeden duramıyorum"
Kendisini ve mitinglerinde yaptığı danslarını taklit eden komedyen ve sporcular dahil birçok kişinin olduğu hatırlatılan Trump, "Bazen dans etmeden yürümeye çalışıyorum ama yapamıyorum. Dans etmek zorundayım çünkü onda özel bir şey var" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Trump\'tan Musk Açıklamaları ve Kanada İsteği
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Elon Musk, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Musk Açıklamaları ve Kanada İsteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın “Yokum“ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi
12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:34:25. #1.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Musk Açıklamaları ve Kanada İsteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.