Trump\'tan Nükleer Füze Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısında yanındaki heyetle birlikte yürüdüğü sırada bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna "Füzeler, nükleer füzeler" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüldü. Bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna Trump, "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi. Beyaz Saray, Trump'ın Beyaz Saray çatısında bulunma nedeni veya söz konusu "nükleer füze" ifadesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. - WASHINGTON