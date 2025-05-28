Trump'tan Putin Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönünde bir soruya verdiği cevapta, "Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde çok yakında öğreneceğiz. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer öyleyse, biraz daha farklı tepki vereceğiz" dedi. - WASHINGTON