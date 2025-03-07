Trump'tan Rusya'ya Yaptırım Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, " Rusya'nın şu anda savaş alanında Ukrayna'yı vurduğu gerçeğine dayanarak ateşkes ve barış konusunda nihai bir uzlaşmaya varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık paptırımları, yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum" dedi. - WASHINGTON