Trump'tan Tayland ve Kamboçya'ya Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Tayland ve Kamboçya'ya Ateşkes Çağrısı

Trump\'tan Tayland ve Kamboçya\'ya Ateşkes Çağrısı
26.07.2025 19:55
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ABD Başkanı Trump, Tayland ve Kamboçya liderleriyle görüşerek ateşkes ve barış sağlanacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile görüştüğünü belirterek, "Her iki tarafla da konuştuktan sonra, ateşkes, barış ve refah, doğal bir sonuç gibi görünüyor. Yakında göreceğiz" dedi.

Tayland ile Kamboçya sınırında Perşembe günü şiddetlenen çatışmalar devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan iki ülke arasında arabuluculuk adımı geldi. ABD Başkanı Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı iki ayrı açıklamada, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile görüştüğünü belirtti. Trump ilk açıklamasında, "Tayland ile olan savaşı durdurma konusunda Kamboçya Başbakanı ile az önce konuştum. Şu anda Tayland Vekil Başbakanını da arıyorum; aynı şekilde bir ateşkes ve şu anda şiddetle süren savaşın sonlandırılması çağrısında bulunacağım. Tesadüfen, şu anda her iki ülkeyle de ticaret görüşmeleri yapıyoruz, ancak birbirleriyle savaş halindeyken bu ülkelerden hiçbiriyle herhangi bir anlaşma yapmak istemiyoruz ve onlara bunu açıkça söyledim" dedi.

Trump açıklamasında ayrıca, "Tayland'ın söyleyeceklerine bağlı olarak savaşı durdurma ve ateşkes konusunda tekrar aramayı bekliyorum. Karmaşık bir durumu basitleştirmeye çalışıyorum! Bu savaşta çok sayıda insan öldürülüyor, ancak bu durum bana, başarıyla sona erdirilen Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmayı fazlasıyla hatırlatıyor" diye konuştu.

"Tayland, tıpkı Kamboçya gibi, derhal bir ateşkes ve barış istiyor"

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'dan yaptığı diğer açıklamada ise, "Tayland Vekil Başbakanı ile az önce konuştum ve bu çok iyi bir görüşmeydi. Tayland, tıpkı Kamboçya gibi, derhal bir ateşkes ve barış istiyor. Şimdi bu mesajı Kamboçya Başbakanı'na ileteceğim. Her iki tarafla da konuştuktan sonra, ateşkes, barış ve refah doğal bir sonuç gibi görünüyor. Yakında göreceğiz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Tayland ve Kamboçya'ya Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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