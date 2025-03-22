Trump Temsilcisi: Çatışmanın Ana Nedeni Bölge Statüsü - Son Dakika
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Politika

Trump Temsilcisi: Çatışmanın Ana Nedeni Bölge Statüsü

Steve Witkoff, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerin çatışmada merkezi konu olduğunu belirtti.

22.03.2025 19:33
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya ve Herson bölgeleri ile Kırım Yarımadası'nın statüsünün Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın ana konusu olduğunu söyledi.

ABD, Rusya ile Ukrayna'nın ateşkes anlaşmasına varması için çalışmalarını sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Witkoff, Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya ve Herson bölgeleri ile Kırım Yarımadası'nın statüsünün Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın ana konusu olduğunu söyledi. Witkoff, bir röportajda ABD'li muhabir Tucker Carlson'a yaptığı açıklamada, "Bu çatışmadaki en büyük sorunun, bölgeler olduğunu düşünüyorum. Bunlar Rusça konuşan bölgeler. Evet, referandumlar yapıldı ve halkın büyük bir kısmı, Rus yönetimi altında olmak istediklerini belirtti. Ama bence bu, çatışmadaki ana konu. Bu mesele çözüldüğünde çok çok olumlu bir şekilde görüşmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın toprak vermekle ilgili neleri kabul edebileceklerine dair anayasal meseleleri olduğuna vurgu yapan Witkoff, "Ruslar, fiilen bu bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor. Soru şu: Dünya, bu bölgelerin Rus toprakları olduğunu kabul edecek mi? Zelensky, bunu kabul ederse, siyasi olarak hayatta kalabilir mi? İşte bu, çatışmadaki merkezi mesele" diye konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump Temsilcisi: Çatışmanın Ana Nedeni Bölge Statüsü - Son Dakika

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