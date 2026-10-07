Trump, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a desteğini harika buldu - Son Dakika
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Trump, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a desteğini harika buldu

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ABD Başkanı Donald Trump, Mekke İttifakı'nın Suudi Arabistan'a askeri konuşlandırma kararına ilişkin Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a yardımcı olmak istediğini söyledi. Trump, bunun harika bir şey olduğunu düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mekke İttifakı'nın son toplantısında alınan kararlarla ilgili soru üzerine, "Bence (Türkiye ve Pakistan) Suudi Arabistan'a yardımcı olmak istiyorlar, bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletinde düzenlenecek miting öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump'a, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sonrasında Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında kurulan Mekke İttifakı kapsamında alınan "mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması için gerekli tedbirleri alarak tehditlere karşı hazırlık, askeri entegrasyon ve kolektif kapasiteyi güçlendirme kararı"na ilişkin görüşü soruldu. Trump, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a destek verme yönündeki tutumunu olumlu karşıladığını belirterek, "Bence Suudi Arabistan'a yardımcı olmak istiyorlar, bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanDonald TrumpABD BaşkanıPolitikaPakistanTürkiyeMekkeDünyaSon Dakika

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