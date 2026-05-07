Trump ve Lula Ticaret Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi. Trump, basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump görüşmede ticaret ve gümrük vergilerine ilişkin konuları masaya yatırdıklarını belirterek, "Brezilya'nın son derece dinamik Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştüm. Ticaret ve özellikle gümrük vergileri dahil birçok konuyu ele aldık. Görüşme çok iyi geçti. Temsilcilerimiz, bazı kilit unsurları görüşmek üzere bir araya gelecek. Gerektiğinde önümüzdeki aylarda ilave toplantılar planlanacak" dedi. - WASHINGTON