Trump ve Musk Arasında Epstein Tartışması - Son Dakika
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Politika

Trump ve Musk Arasında Epstein Tartışması

07.06.2025 21:51
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Trump, Musk'ın Epstein iddialarını eski haber olarak nitelendirip ilişkilerinin bittiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın "Donald Trump, Epstein dosyalarında" iddiasına ilişkin, "Bu yıllardır konuşulan eski bir haber. Epstein'ın avukatı bile benim bununla hiçbir ilgim olmadığını söyledi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li milyarder Elon Musk ile geçtiğimiz hafta yaşadığı tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, NBC News'e verdiği röportajda, Musk'ın, geniş kapsamlı bütçe tasarısı lehinde oy kullanan Cumhuriyetçilere karşı Demokrat adayları desteklemesi halinde bunun "ciddi sonuçları" olacağını söyledi. Trump, "Eğer yaparsa, bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak. Çok ciddi sonuçlarla karşılaşacak" dedi. ABD Başkanı "sonuçların" ne olacağına ilişkin konuşmayı reddetti.

Musk ile ilişkisini düzeltme isteği olmadığını vurgulayan Donald Trump, Musk ile ilişkisinin bittiğini söyledi. Trump, Musk ile yakın zamanda görüşme planı olup olmadığına ilişkin soruya, "Başka işlerimle çok meşgulüm. Onunla konuşma niyetim yok. Çünkü o çok saygısız. Başkanlık makamına saygısızlık yapılamaz" ifadelerini kullandı.

"Epstein'ın avukatı hiçbir ilgim olmadığını söyledi"

Musk'ın Trump ile Epstein arasındaki eski bağlantılara dikkat çektiği paylaşıma değinen ABD Başkanı, "Bu yıllardır konuşulan eski bir haber. Epstein'ın avukatı bile benim bununla hiçbir ilgim olmadığını söyledi. Eski haber" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın şirketlerinin federal sözleşmelerinin iptal edilmesi önerisi üzerine konuşarak, "Bunu yapmama izin verilir ama ben üzerinde hiç düşünmedim" şeklinde konuştu.

Röportajında Musk'ın iş ilişkileri ve göçmenlik kaydı hakkında federal hükümetin soruşturma başlatması gerektiği yönündeki çağrılara da değinen Donald Trump, "Bu şu anda aklımda olan bir şey değil" dedi.

"Elon'un tasarının güçlü yanlarını ortaya çıkardığını düşünüyorum"

Elon Musk'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı"na karşı çıkmasının tasarının başarılı olma şansını tehlikeye attığı fikrine inanmadığını belirten Trump, tasarının 4 Temmuz'dan önce Senato'dan geçeceğine "çok emin" olduğunu söyledi. Trump, "Cumhuriyetçi Parti hiç bu kadar birlik içinde olmamıştı. Daha önce hiç olmamıştı. Aslında üç gün öncesine göre daha da birleştik" şeklinde konuştu.

Bu çekişmenin yasa yapıcıların tasarının faydalarını görmesini sağladığını kaydeden Donald Trump, "Aslında Elon'un tasarının güçlü yanlarını ortaya çıkardığını düşünüyorum, çünkü önceden dikkat etmeyen insanlar dikkat etmeye başladı ve ne kadar iyi olduğunu görüyorlar. Bu anlamda büyük bir iyilik oldu. Ama bence Elon gerçekten çok üzgün ve çok kırgın. Bu da üzücü" ifadelerini kullandı.

Musk'ın Epstein paylaşımı

Elon Musk Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedenine değinmiş, "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump ve Musk Arasında Epstein Tartışması - Son Dakika

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