Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Görüşecek - Son Dakika
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Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Görüşecek

Trump ve Netanyahu Beyaz Saray\'da Görüşecek
04.07.2026 22:45
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Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşeceğini açıkladı, ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisiyle Beyaz Saray'da görüşmek istediğini belirterek, "Netanyahu'yla iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Trump, söz konusu görüşmenin Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nden dönüşünün ardından en erken gelecek hafta gerçekleşebileceğini belirtti. Netanyahu ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Trump, "Netanyahu'yla iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" dedi.

Trump ayrıca, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenini de takip ettiğini belirtti. İranlıların "bir anlaşma yapmak için can attığını" öne süren Trump, tarafların Hamaney'in cenaze töreni süresince müzakerelere ara verme konusunda uzlaştığını ve bu süreçte karşılıklı saldırıların da durduğunu ifade etti.

Trump, törendeki üst düzey İranlı yetkililerin hedef alınabileceğine işaret ederek, "Hepsi orada. Tek bir saldırıyla hepsini öldürebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edebileceğimiz kimse kalmazdı" dedi.

ABD Başkanı ayrıca cenaze töreni sırasında Hamaney için gözyaşı döken İranlıları gördüğünde hayret ettiğini belirterek, İran halkının Hamaney'den nefret ettiğini düşündüğünü söyledi. Trump, "Belki de bunlar sahte gözyaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin bir İsrailli askeri yetkili, görüşme için gelecek haftanın erken olabileceğini, zirveden sonraki haftanın daha muhtemel olduğunu belirtti.

Söz konusu Trump-Netanyahu görüşmesinin, Netanyahu'nun İran'a yönelik ortak savaş planını sunduğu Şubat ayındaki Beyaz Saray Durum Odası toplantısından bu yana iki lider arasındaki ilk yüz yüze görüşme olacağı kaydedildi. Değerlendirmelere göre Netanyahu'nun Trump ile yapacağı görüşme, İsrail'de seçim dönemine yaklaşılırken anketlerde geride olduğu belirtilen İsrail Başbakanı için kritik önem taşıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Görüşecek - Son Dakika

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