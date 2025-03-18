Trump ve Putin'den Ateşkes Taahhüdü - Son Dakika
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Politika

Trump ve Putin'den Ateşkes Taahhüdü

Trump ve Putin\'den Ateşkes Taahhüdü

Trump, Putin ile görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşı için ateşkes anlaşması yapıldığını açıkladı.

18.03.2025 22:40
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ABD Başkanı Donal Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi ve verimli geçtiğini belirterek, "Rusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç savaşın sona ermesi için hızla çalışacağımızı taahhüt ettik" dedi.

ABD Başkanı Donal Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı yaklaşık 2,5 saatlik telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi ve verimli geçtiğini belirterek, "Tüm enerji ve altyapı hedeflerine yönelik derhal bir ateşkes üzerinde anlaştık. Bu süreçte, tam bir ateşkes ve nihayetinde Rusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç savaşın sona ermesi için hızla çalışacağımızı taahhüt ettik" dedi.

Kendisi başkan olduğu dönemde bu savaşın başlamayacağını yineleyen Trump, "Barış anlaşmasının birçok maddesi tartışıldı. Hem Başkan Putin hem de Başkan Zelenskiy bu savaşın sona ermesini istiyor. Bu süreç şimdi tam olarak başladı ve umarım, insanlık adına, bu işi başaracağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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