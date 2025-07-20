Trump ve Xi'nin APEC Zirvesi'nde Görüşmesi Bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Güney Kore'de ya da Çin'de yüz yüze görüşme gerçekleştirebileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor. Adı açıklanmayan Çinli yetkililer, Trump'ın APEC zirvesi öncesi Çin'i ziyaret edebileceğini ve Xi ile burada görüşebileceğini ya da iki liderin Güney Kore'de zirve kapsamında bir araya gelebileceğini belirtti. Beyaz Saray, Trump ve Xi görüşmesine dair çıkan haberler hakkında henüz açıklama yapmadı.

Gümrük vergileri gerilimi yükseltmişti

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Onlarca ülke ticari sorunları çözmek için ABD ile iletişime geçmişti. Trump, ABD'nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 145'e çıkarmıştı. Çin yönetimi ise ABD'nin hamlesine yüzde 125'lik gümrük vergisi uygulaması ile yanıt vermişti.

İki ülke arasında varılan en son yapılan anlaşma ile ABD, Çin'e yüzde 55, Çin ise ABD'ye yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Trump, ABD ile Çin arasında kalıcı bir gümrük vergisi anlaşması yapılabilmesi için Çin yönetimine 12 Ağustos'a kadar süre tanımış, söz konusu tarihe kadar bir uzlaşmaya varılamaması halinde yeni yaptırımların gündeme gelmesi bekleniyor. - WASHINGTON