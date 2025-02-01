Trump, Venezuela'nın göçmenleri geri almayı kabul ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Trump, Venezuela'nın göçmenleri geri almayı kabul ettiğini açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela'nın ABD'deki yasadışı göçmenleri geri almayı kabul ettiğini duyurdu. Trump, göçmenlerin ulaşımının Venezuela tarafından sağlanacağını belirtirken; rekor sayıda göçmeni çıkarma sürecinde olduklarını ifade etti.

01.02.2025 20:56  Güncelleme: 21:22
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ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak tarihinden bu yana ülkesindeki yasadışı göçmenlere karşı başlattığı çalışmalarına hız verdi. Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, " Venezuela, Tren de Aragua çetesi üyeleri de dahil olmak üzere ABD'de kamp kurmuş olan tüm Venezuelalı yasadışı göçmenleri geri almayı kabul etti" dedi.

"REKOR SAYIDA GÖÇMENİ ÇIKARMA SÜRECİNDEYİZ"

Açıklamasında göçmenlerin ulaşımının da Venezuela tarafından gerçekleştirileceğini belirten Trump, "Venezuela ayrıca geri dönüş ulaşımını sağlamayı da kabul etmiştir. Tüm ülkelerden rekor sayıda yasadışı göçmeni çıkarma sürecindeyiz ve tüm ülkeler bu yasadışı göçmenleri geri almayı kabul etti. Ayrıca rekor sayıda suçlu ülkemizden çıkarılmaktadır ve sınır rakamları Trump yönetiminin ilk döneminden bu yana en güçlü rakamlardır" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA 6 ABD VATANDAŞINI SERBEST BIRAKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Richard Grenell, dün Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Venezuela'da tutuklu bulunan 6 ABD vatandaşı serbest bırakılmıştı.

Trump, Venezuela\'nın göçmenleri geri almayı kabul ettiğini açıkladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, Venezuela'nın göçmenleri geri almayı kabul ettiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    Türkiye Amerikaya bağlanmalı ve Amerikan yasalarıyla yönetilmeli 19 11 Yanıtla
  • Sk 06:
    Helal olsun ülkesini mülteci kampına çevirmiyor bizdeki gibi Araplara yağlama yıkama yapmıyor 17 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tükürdü günü yalama KraL Trump 4 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Meksika pezosu çelikk daha düne kadar kral trump diyordun ne oldu yine döndün 2 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    sen Konuşma lan doğuya domall Ferhat 3 1 Yanıtla
  • Yasin null:
    senin gibi vatanını seven Allah bizede nasip etsin..yoksa azınlıklar yabancılar türkülerden sayıca fazla olacak 2 0 Yanıtla
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