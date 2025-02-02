Trump, Yasa Dışı Göçmenleri Ülkesine Geri Gönderecek

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Rekor sayıda yasa dışı göçmeni çıkarma sürecindeyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'nın Tren de Aragua çetesi üyeleri de dahil olmak üzere ABD'de kamp kurmuş olan tüm Venezuelalı yasa dışı göçmenleri geri almayı kabul ettiğini söyledi.

Trump, göçmenlerin ulaşımının da Venezuela tarafından gerçekleştirileceğini belirterek, "Tüm ülkelerden rekor sayıda yasa dışı göçmeni çıkarma sürecindeyiz ve tüm ülkeler bu yasa dışı göçmenleri geri almayı kabul etti. Ayrıca rekor sayıda suçlu ülkemizden çıkarılmaktadır ve sınır rakamları Trump yönetiminin ilk döneminden bu yana en güçlü rakamlardır" ifadelerini kullandı.