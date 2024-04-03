Trump, yasadışı göçmenleri \'hayvan\' olarak nitelendirdi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Michigan'daki seçim konuşmasında, ABD'de yasadışı olarak bulunan göçmenleri "hayvan" olarak nitelendirdi.
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası çerçevesinde Michigan eyaletini ziyaret etti. Trump, bir grup polis memuruyla yaptığı konuşmada, ABD'de yasadışı olarak bulunan göçmenleri "hayvan" olarak nitelendirdi.
ABD'de yasadışı olarak bulunan göçmenlerin karıştığı suçlara değinen Trump, kasımdaki başkanlık seçimlerini kazanamaması halinde şiddet ve kaosun ABD'yi tüketeceği uyarısında bulundu. Trump, ABD'de yasadışı olarak bulunan Venezuelalı bir göçmen tarafından öldürülen 22 yaşındaki Georgialı hemşirelik öğrencisi Laken Riley'den bahsederken, "Demokratlar diyor ki, 'Lütfen onlara hayvan demeyin. Onlar insan' diyorlar. Ben de 'Hayır, onlar insan değil, onlar insan değil, onlar hayvan' dedim" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Georgia eyaletinde 22 Şubat'ta Riley'in Venezuela uyruklu bir düzensiz göçmen tarafından öldürülmüştü. Geçtiğimiz ay, ise Michigan eyaletinde 25 yaşındaki Ruby Garcia da ABD'de yasa dışı şekilde bulunduğu iddia edilen bir şüpheli tarafından katledilmişti. - WISCONSIN
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