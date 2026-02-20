ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme kararının ardından mevcut "ulusal güvenlik" tarifelerinin yürürlükte kalacağını ve yasal yetki dahilinde yeni tarifeler uygulamaya koyacağını duyurarak, "Bugün mevcut tarifelere ilave olarak 10'luk küresel bir tarifeye ilişkin bir kararnameye imza atacağım" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › Trump Yeni Tarifeleri Duyurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?