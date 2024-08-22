Trump: Yoldaş Kamala kazanırsa Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz olacak - Son Dakika
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Politika

Trump: Yoldaş Kamala kazanırsa Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz olacak

Trump: Yoldaş Kamala kazanırsa Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz olacak

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, suikast girişiminin ardından gerçekleştirdiği ilk açık hava mitinginde kurşungeçirmez cam arkasında konuştu. Trump, Kamala Harris'in kazanması halinde Üçüncü Dünya Savaşı'nın kaçınılmaz olacağını söyledi.

22.08.2024 18:07
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ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz ay yaşadığı suikast girişiminin ardından gerçekleştirdiği ilk açık hava mitinginde kurşungeçirmez cam arkasında konuştu. Trump, "Yoldaş Kamala kazanırsa, Üçüncü Dünya Savaşı neredeyse kaçınılmaz olacak" dedi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 13 Temmuz'da gerçekleştirdiği açık hava mitinginde yaşanan suikast girişiminden kıl payı kurtulan eski Başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Kuzey Carolina'da suikast girişimden bu yana gerçekleştirdiği ilk açık hava mitinginde destekçilerine kurşungeçirmez cam arkasından seslendi.

Temmuz ayındaki suikast girişiminde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu nedeniyle yoğun eleştiri alan ABD Gizli Servisi, Kuzey Carolina'daki açık hava mitinginde sahnenin kurşun geçirmez cam ile koruma altına alınması dahil olmak üzere yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kuzey Carolina eyaletinin Asheboro kentindeki mitingde görüş alanının daraltılması için konteyner kullanılarak duvarlar oluşturulduğu ve çatılara keskin nişancılar yerleştirildiği görüldü.

"Harris kazanırsa, Üçüncü Dünya Savaşı neredeyse kaçınılmaz olacak"

Sahneye bir grup takım elbiseli güvenlik görevlisi ile çıkan Trump, konuşmasında Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'e sert eleştiriler yöneltti. Trump, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini Harris'in kazanması halinde bunun yıkım, felaket ve hatta Üçüncü Dünya Savaşı'na neden olabileceğini söyledi.

Dünyanın büyük bir savaş tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Trump, "Her şeyden önce yapacağım şey, işleri yoluna koymak ve Üçüncü Dünya Savaşı'nı engellemek olacak. Ukrayna ve Rusya'da olanlara baktığınızda, şu anda Rusya'ya bir saldırı olduğunu görüyorsunuz. Ardından diğer tarafa da bir saldırı olacak ve sonrasında birden bire kötü şeyler meydana gelmeye başlayacak. Çoktan başladı bile" dedi.

"Yoldaş Kamala kazanırsa, Üçüncü Dünya Savaşı neredeyse kaçınılmaz olacak"

Harris'i radikal bir solcu olmakla eleştiren Trump, "Eğer kasım ayında Yoldaş Kamala kazanırsa, III. Dünya Savaşı neredeyse kaçınılmaz olacak. Kendisi, elini sürdüğü her şeyi mahvediyor" diye konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump: Yoldaş Kamala kazanırsa Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz olacak - Son Dakika

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