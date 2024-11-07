Trump Zaferi İçin Ejder Meyvesi Dağıttı

Politika

Antalyalı üretici Trump seçimi kazanınca, ejder meyvesi ve turp dağıttı

Küllerinden yeniden doğdu deyip ejder meyvesiyle kutladı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesini kutlamak için halka ücretsiz ejder meyvesi ve turp dağıttı.

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Donald Trump'un galip gelmesi, Serik ilçesinde farklı bir şekilde kutlanmasına neden oldu. Çiftçilikle uğraşan Beyazıt Işık, Çınaraltı Meydanı'na getirdiği ejder meyvesi ve turpu, halka ücretsiz dağıttı.

Trump'a hayranlık duyduğunu, daha önce de seçimleri kazandığında turp dağıttığını anlatan Beyazıt Işık, " Trump başkanın seçim zaferini kutluyorum. Bu yüzden vatandaşlara ejder meyvesi ve turp dağıtıyoruz. Turp Tramp başkanımızın ve benim simgem turptur. Ejder meyvesini de küllerinden yeniden savrulan bir ejderhanın kükreyişinin sembolü olduğu için dağıtıyorum. Kendisi ikinci kez kükreyerek ABD'nin başkanlığına konmuştur" şeklinde konuştu