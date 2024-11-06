Trump, Zaferini İlan Etti

Politika

ABD başkanlık yarışında zaferini ilan eden Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, bunun ABD'nin altın çağı olacağını belirterek, savaşları bitirmek istediğini söyledi.

ABD'deki seçimlerde kazandığını ilan eden Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletinde West Palm Beach Kongre Merkezi'nde zafer konuşması yaptı. Kendisini ABD'nin yeni başkanı ilan eden Trump, seçmenler ile ailesi ve kampanya ekibine teşekkür etti. "İnanılmaz bir siyasi başarıya imza attık" diyen Trump, "Beni tekrar başkan seçtikleri için Amerikan halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Her gün sizler için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. İnsanları "çok mutlu edeceğini" ve verdikleri oydan "gurur duymalarını sağlayacağını" vurgulayan Trump, "Çok kötü şekilde yardıma ihtiyacı olan bir ülkemiz var. Sınırlarımızı koruyacağız. Ülkemizle ilgili her sorunu çözeceğiz" şeklinde konuştu.

"ABD böyle bir zafer görmedi"

Elde ettikleri zaferin büyüklüğüne vurgu yapan Trump, "ABD daha önce böyle bir siyasi zafer görmedi. 47. ve aynı zamanda 45. başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün sizin için aileniz için mücadele edeceğim. Çocuklarımızın ve sizlerin hak ettiği güçlü, güvenli ve müreffeh bir Amerika'yı inşa edene kadar durmayacağız. ABD'nin altın çağı olacak" dedi.

Bu kadar büyük bir zafer beklemediklerini kaydeden Trump, "Senato yarışını MAGA (Amerika'yı yeniden büyük yap) hareketi ile kazandık. Bu kadar büyük bir zaferi beklemiyorduk. Harika senatörlerimiz var. Temsilciler Meclisi'nin hakimiyetini de alacağız gibi gözüküyor" diye konuştu.

Geniş halk kesimlerinden destek aldığını hatırlatan Trump, "Asyalı Amerikalılar, Müslüman Amerikalılar, Arap Amerikalılar, herkes bizi destekledi. Bu tarihi bir dirilişti. Cumhuriyetçi Parti sağduyunun partisidir" diye konuştu.

"Savaşları bitirmek istiyorum"

Sınırların güvenli olmasını, güçlü bir ordu istediklerini ancak savaş istemediklerini belirten Trump, "4 yıl boyunca DEAŞ'ı etkisiz hale getirmekten başka hiçbir savaşa girmedik. Bana savaşa gireceksin diyorlar. Hayır ben savaşları bitirmek istiyorum. Bu aynı zamanda demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer. Muhteşem geleceğimizin kilidini açacağız" şeklinde konuştu.

"Tanrı, ABD'yi kurtarmam için hayatımı bağışladı"

Kendisine yönelik başarısız suikast girişimine de değinen Trump, "Birçok kişi bana Tanrı'nın hayatımı bir sebepten ötürü bağışladığını söyledi" ifadelerini kullandı.

"Tanrı hayatımı bir sebepten ötürü bağışladı. O sebep de ülkemizi kurtarmak ve Amerika'yı yeniden yüceltmekti. Bu görevi birlikte yerine getireceğiz" diyen Trump, "ABD'yi birlikte hepimiz için gerçekten yeniden büyük yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Amerikan halkına seslenen Trump, "Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Amerika'nın geleceği daha önce hiç olmadığı kadar parlak, iyi, zengin, güvenli ve güçlü olacak" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir yıldızımız var: Elon"

Seçim sürecinde kendisine açık destek veren milyarder iş adamı Elon Musk'tan da övgüyle söz eden Trump, "Yeni bir yıldızımız var, yeni bir yıldız doğdu: Elon" ifadelerini kullandı. Musk için "O inanılmaz bir adam. Biliyorsunuz, iki haftasını Philadelphia'da, Pensilvanya'nın farklı bölgelerinde kampanya yaparak geçirdi" diyen Trump, yakın zamanda gerçekleşen bir SpaceX fırlatmasını izlerken "Bunu sadece Elon yapabilir" dediğini hatırlattı.

Trump'ın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor

Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270 delege sayısına ulaşan adayın başkan olmasını sağlayan Seçiciler Kurulu (Electoral College) sistemine sahip ABD'de, seçmenler sandık başına gitmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris şu ana kadar 219 delegeye ulaşırken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ise 266 delegenin sahibi oldu. ABD basını, resmi olmayan sonuçlara göre Trump'ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakıldığını duyurdu. - FLORIDA