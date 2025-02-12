Trump, Zelenskiy ile Görüştü

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi trafiğine başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Trump, Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenskiy görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerinin barışı en çok isteyen taraf olduğunu belirterek, "Donald Trump ile barışa ulaşmanın yollarıyla ilgili ve heyetler arası çalışmaya hazır olup olmadığımıza, İHA ve modern silahlar ve teknolojik yeteneklerimizin üretimine dair uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Başkan Trump'a ortak çalışmalarımıza olan ilgisi nedeniyle minnettarım. Ukrayna barışı herkesten daha çok istiyor. Rusya'nın saldırganlığını durdurmak, güvenilir, kalıcı bir barışı garanti altına almak için ABD ile ortak adımlar belirliyoruz" dedi.

Zelenskiy, ayrıca Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümüne dair istişareleri sürdüreceklerini belirtti.

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan ölümleri durdurmak istiyoruz"

Trump, Putin ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan ölümleri durdurmak istiyoruz" ifadelerini kullanmış, "İkimiz de buna çok güçlü bir şekilde inanıyoruz. Birbirimizin ülkelerini ziyaret etmek de dahil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin derhal müzakerelere başlaması konusunda da anlaştık" demişti. - KİEV