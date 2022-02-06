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Tüfenkci: " Depremzede vatandaşların hızlı bir şekilde yeni yerlerine yerleştirilmesi için gayret gösteriyoruz" - Son Dakika

Tüfenkci: " Depremzede vatandaşların hızlı bir şekilde yeni yerlerine yerleştirilmesi için gayret gösteriyoruz"

06.02.2022 12:58
Tüfenkci: " Depremzede vatandaşların hızlı bir şekilde yeni yerlerine yerleştirilmesi için gayret gösteriyoruz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci Kale'de muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci Kale'de muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Tüfenkci, "Depremde etkilenen vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde yeni yerlerine yerleştirilmesi noktasında gayret gösteriyoruz" dedi.

Kale İlçesi'nin önemli ilçelerden birisi olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Kale sürekli değişen ve büyüyen bir ilçemiz. Yeni yerleşimlerle birlikte depremde yaraların hızlı bir şekilde sarıldığı ama eksiklerin de olduğu bir ilçemiz. Bugüne kadar TOKİ konutlarına baktığımızda 820'ye yakın konut yapıldı. Gençlik merkezimizle, yeni belediye binamızla, yeni yerleşim yerlerimizle hem Kale'nin bir merkezini oluşturma noktasında hem Kale'ye yakışır yerleşim yerleri oluşturma noktasında hem de depremde etkilenen vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde yeni yerlerine yerleştirilmesi noktasında gayret gösteriyoruz. Yollar noktasında Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Ama eksikliklerimiz var onların yapılması lazım. Sulama ile ilgili sıkıntılarımız var bunların tamamını biliyoruz ve neler yapılması gerektiğini de biliyoruz. Kale'nin gelişmesi noktasında muhtarlarımızın çok büyük emekleri var buna yakınen şahidiz. Çoğu muhtarlarımız neredeyse bütün vekillerimizi, siyasilerimizi her an arıyorlar, durumu yakından takip ediyorlar. Vatandaşlarımızdan aldıkları talepleri, en ufak sorunları hem ilgili kurumlara taşıma noktasında hem de bunları çözme noktasında gayret gösteriyorlar. Ben muhtarlarımıza Belediye Başkanımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Tüfenkci: Depremzede vatandaşların hızlı bir şekilde yeni yerlerine yerleştirilmesi için gayret gösteriyoruz
Tüfenkci: Depremzede vatandaşların hızlı bir şekilde yeni yerlerine yerleştirilmesi için gayret gösteriyoruz
Tüfenkci: Depremzede vatandaşların hızlı bir şekilde yeni yerlerine yerleştirilmesi için gayret gösteriyoruz

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tüfenkci: ' Depremzede vatandaşların hızlı bir şekilde yeni yerlerine yerleştirilmesi için gayret gösteriyoruz' - Son Dakika


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