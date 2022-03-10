Tüfenkci: "Hiç bir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" - Son Dakika
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Tüfenkci: "Hiç bir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

10.03.2022 11:21
Tüfenkci: "Hiç bir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kamuda ihale alan firmaların yaşadığı sorunların araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bir konuşmada, "Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dediTüfenkci,...

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kamuda ihale alan firmaların yaşadığı sorunların araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bir konuşmada, "Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi

Tüfenkci, TBMM'deki konuşmasında dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmaya dikkat çekerek, dalgalanmayı Türkiye'de en alt seviyede tutmak için hükümet olarak her kesime yönelik adım attıklarını söyledi.

Tüfenkci, "Bütün dünyada ekonomik bir dalgalanma meydana geldiği ve enflasyonun bütün dünyayı etkisi altına aldığı hepimizce bilinmektedir. Elbette yaşanan hadiselerin Türkiye'de de ciddi etkilerinin olduğunun farkındayız. Bunun etkisini en aza indirmek için hükümetimiz her türlü tedbiri almış almaya da devam etmektedir. Bu tedbirleri alırken yalnızca bir kesimi hedef almamakta bütün kesimlere yönelik adımlar atmaktayız. Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmesine geçici 5'inci maddede eklenmiş bu noktada 4737 sayılı kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile devam eden sözleşmelerde ihale dökümanlarında fiyat farkı verilip verilmemesine bakılmaksızın bütün ihalelerde ek fiyat farkı uygulanması hükmü konulmuştur. Tabii bu yeterli mi yetersiz mi tartışılabilir ama esas itibarıyla bu sözleşmelere devir imkanı da yer aldı. İsteyen müteahhit arkadaşlarımız, yapamayacağını düşünen arkadaşlarımız bir başka müteahhit arkadaşa devredilebilir bu devirde de hiçbir kısıtlamaolmayacak. Ayrıca damga vergisi ile ilgili de düzenleme yaparak bu devirlerde damga vergisini kaldırdık" şeklinde konuştu.

"Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Tüfenkci konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hızlı artan girdi fiyatlarına rağmen Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 gibi bir büyüme yakaladı ve yine girdi fiyatlarına, ekonomik daralmaya rağmen ve 2021 yılı itibariyle döviz kurlarını da dikkate aldığınızda Türkiye milli gelirde ek 900 dolar artışla 9 bin 535 dolar olarak gerçekleştirdi. Bütün sıkıntılara rağmen biz tedbirlerimizi hükümet olarak hızlı bir şekilde aldık. Almanya'da devam ediyoruz." - MALATYA

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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