Tüketici Koruma Yasası Onaylandı - Son Dakika
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Politika

Tüketici Koruma Yasası Onaylandı

TBMM, tüketicilerin korunması için yeni yasayı kabul etti. Reklam cezaları artırıldı.

24.10.2024 02:49
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TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. 14 maddelik kanun ile birlikte tüketici ve konut verileri, doğrudan satış sistemleri, ticari, reklam, hafif ticari uygulamalar ile ilgili idari düzenlemeler yapılacak. Buna göre, kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşlemler yapılırken tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler için imkanlar sağlanacak ve tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olmadığı müddetçe geçerliliği olmayacak. Tüketici kredisi sözleşmelerinin iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik düzenleme göz önünde bulundurularak, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla dijital ortamlardan yapılabilmesinin önü açılıyor. Vatandaşların belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi kapanacak. Aynı maddeler, konut finansmanı kuruluşları ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.

REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA VERİLEN CEZALAR ARTIRILIYOR

Vatandaşların korunması için reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında belirlenmiş olan idari para cezalarının yetersiz kalması nedeniyle, caydırıcılığın artırılarak tüketicilerin etkin şekilde korunabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Böylelikle, haksız ticari uygulama hükümlerine uymayanlar için 3 aya kadar haksız uygulamanın tedbiren durdurulması yaptırımı veya 60 bin Türk Lirasından, 600 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacak. Aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise 600 bin Türk Lirasından, 6 milyon Türk Lirasına kadar ceza uygulanacak. Denetimlerde yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmemesi durumunda 7 gün için içinde bilgi ile belgelerin doğru olarak verilmesi, yerinde inceleme imkanının sağlanması istenecek. Bu imkanının sağlanmaması ve aykırılığın devam edilmesi durumunda ise 80 bin Türk Lirasından az olmamak üzere aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verilecek. Reklam Kurulu ise aykırılığın haksızlık içeriği, menfaat ve neden olduğu zararın büyüklüğü gözetilerek para cezası verme yetkisi verilecek.

BAKANLIK, TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ İÇİN SİSTEMİ KURACAK

Öte yandan, kanunla doğrudan satış şirketlerinin sermaye şirketi olması ve yönetmelikle belirlenen koşulları sağlamakla yükümlü olacak. Ayrıca doğrudan satış sistemi elde edilecek kazancın ağırlıklı olarak sisteme yeni doğrudan satıcılar kazandırılması ve bu sayede ortaya çıkan menfaatlerin dağıtılması üzerine kurulmaması, mal veya hizmetin tüketicilere satışını esas alması gerekecek. Doğrudan satış sistemi kapsamında mal veya hizmet satın alan tüketici 30 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olacak. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içerisinde satıcıya veya şirkete yöneltilmesi yeterli olacak. İlgili bakanlık ise tüketicilerin bilgilendirmesini, talep ve bildirimlerini iletebilmesini sağlayacak sitemi kuracak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDAN TEŞVİK BELGESİ ALINACAK

Kanun ile birlikte işletmelerin ürünlerini yurt dışı pazarlarını ulaştırmalarını kolaylaştıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teşvik belgesi alınarak gerçekleştirilecek. Adil rekabet ortamının ve sektörün çok oyunculu yapısının korunması amacıyla yapılan düzenlemeyle tanınan indirim imkanından yararlanabilmesi için elektronik ticaret hizmet sağlayıcının net işlem hacimlerinin toplamını ifade eden ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi verileri kullanılarak bakanlıkça hesaplanan elektronik ticaret hacminin yüzde 20'sini aşmaması şartı getiriliyor. Ayrıca AK Parti Grubu, kanun teklifi içerisine iki madde daha eklenmesini önerdi. Her iki madde de kabul edildi.

Aliekber METE/ ANKARA,

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Tüketici Koruma Yasası Onaylandı - Son Dakika

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