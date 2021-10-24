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Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı - Son Dakika

Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı

24.10.2021 14:52

Meral Akşener, İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü için İstanbul'da Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda "Sonunda ölüm bile olsa" deyip tüm salonu ayağa kaldıran Akşener, tek tek partisinin ilkelerini sayarak katılımcılardan söz aldı. Akşener'in konuşması salonda dakikalarca alkışlandı.

Partisinin 4. kuruluş yıldönümü kutlamalarında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "4 yıl evvel İYİ Parti'yi 25 Ekim 2017'de bu iradeyle kurduk ve dediler ki 'çıkmayın yola başaramazsınız', bu yağmurun altında burada bulunan irade dedi ki başaracağız, başaracağız, başaracağız. İktidara yürümüyor, koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN HUZURUNDA SÖZ VERMEYE HAZIR MISINIZ?"

Konuşmasının sonlarına doğru salondaki vatandaşlara seslenen Akşener, "Şart olsun ki; ormanları yakarak, yıkarak yapılan oteller için gereği neyse yapacağız. Milletin, devletin, yetimin hakkını, kimselere yedirmeyeceğiz! Sizler, bu memleketin, Güneşçağ Savaşçıları olarak, milletin huzurunda söz vermeye hazır mısınız?" dedi.

"KUTLU ÜLKÜMÜZ UĞRUNDA BENİMLE YÜRÜMEYE SÖZ VERİYOR MUSUNUZ?"

"O zaman, şimdi lütfen ayağa kalkın." diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Devlet malına, yetimin hakkına, emanetçi olup Ömer'in yolunda, emin ve güvenilir siyasetçiler olmaya, söz veriyor musunuz? Bir mazlum için, bin zalime karşı durmaya, söz veriyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğinize, söz veriyor musunuz? Cumhuriyetin, temel değerlerini, korumaya ve kollamaya söz veriyor musunuz? İnsanlarımıza, aşk ile, sevgi ile, muhabbet ile bakıp tüm farklılıklarıyla, onlara kucak açmaya, söz veriyor musunuz? Milletimizin kutsalı, onuru, özgürlüğü ve mutluluğu yolunda gerekirse cefa çekmeye, söz veriyor musunuz? İyilikle dirilmeye ve iyilikte diretmeye, söz veriyor musunuz? Kızıl elmaya giden, kutlu ülkümüz uğrunda, gücünüzün yettiği ufka kadar, benimle yürümeye, söz veriyor musunuz? Allah sizlerden razı olsun.

"SONUNDA ÖLÜM BİLE OLSA SÖZLERİMİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Ben de siz dava arkadaşlarıma, iyilik neferlerine, mahcup olmamak için sonunda ölüm olsa bile verdiğim tüm sözleri yerine getirmek için çalışacağıma Cenab-ı Hakk'ın huzurunda söz veriyorum! Allah bize yar olsun, milletimiz var olsun, Türkiye'miz ebed müddet olsun… Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun."

Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, Sonunda ölüm bile olsa deyip herkesten söz aldı

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Son Dakika Politika Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, 'Sonunda ölüm bile olsa' deyip herkesten söz aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı - Son Dakika
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