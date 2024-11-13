Tunç ve Irak Yargı Heyeti Görüştü

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Tunç, Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, "Ortak ve köklü bir maziyi paylaşan ülkeler olarak başta adli işbirliğimiz olmak üzere her alandaki ilişkilerimizi değerlendirdik, ortak çalışmalarımızı daha etkin hale getirmek için atacağımız adımları konuştuk. Sayın Faik Zeydan ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.