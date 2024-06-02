Tunceli Akpazar Belediye Başkanlığı seçimini AK Parti adayı kazandı

Politika

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yenilenen seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın kazandı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde 31 Mart'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Bin 700 seçmenin bulunduğu beldede bugün kayıtlı seçmenlerden bin 300'ü sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın 644 oy alırken, CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti'nin adayı Orhan Çelebi ise 220 oy aldı. - TUNCELİ