Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan İfade Vermek Üzere Adliyeye Götürüldü

Politika

TUNCELİ Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan gözaltına alınıp, ardından ev hapsi verilen DEM Parti'li Meclis Üyesi ve Eş Başkan Birsen Orhan, ifade vermek üzere Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından; İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesine karşın kentte düzenlenen protestolara katılarak açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, 23 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyette ifade vermeyen ve sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edilen Orhan, çıkarıldığı mahkemede 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırıldı. Pertek ilçesinde ev hapsinde olan Orhan, sabah saatlerinde '2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ifade vermesi için evinden alınarak Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI