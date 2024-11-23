Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler - Son Dakika
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Politika

Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler

Tunceli\'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler

Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın 'terör iltisakı' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binası önüne giden kalabalığın bir kısmı polis barikatını aşmak istedi. Güvenlik güçlerinin izin vermemesi nedeniyle arbede yaşandı.

23.11.2024 07:59
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İçişleri Bakanlığı'nın Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından Tunceli'de protesto gösterileri başladı.

Belediye binasının önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak kayyum kararına tepki gösterdi. Kalabalığın içinden bir grup ise polis barikatlarını aşmak istedi. Çevik Kuvvet ekiplerinin izin vermemesi sonucu arbede yaşandı.

EŞ BAŞKAN'DAN SKANDAL SÖZLER

Öte yandan Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Konak'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binası önüne giden DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan'dan skandal açıklamalar geldi. Tunceli Belediyesi'ni "Dersim" olarak nitelendiren Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar." diyerek herkesi 'mücadeleye' çağırdı, Tunceli halkını sokağa davet etti.

İKİ BELEDİYEYE KAYYUM KARARI

İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle; Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"

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Son Dakika Politika Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    bunların çoğu pkklı teröristler dir 2 0 Yanıtla
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