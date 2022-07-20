Tunceli Valiliğinden 'Munzur Festivali' açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli Valiliğinden 'Munzur Festivali' açıklaması

20.07.2022 15:52
Tunceli Valiliğinden 'Munzur Festivali' açıklaması

Tunceli Valiliği, Munzur Festivali'nde iki grubun etkinliklerine müsaade edilmediğini ve il merkezinde festival yürüyüş alanı olarak Tunceli Belediyesince talep edilen alanın 2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planı içerisinde yer almadığını belirterek, bunların dışındaki...

Tunceli Valiliği, Munzur Festivali'nde iki grubun etkinliklerine müsaade edilmediğini ve il merkezinde festival yürüyüş alanı olarak Tunceli Belediyesince talep edilen alanın 2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planı içerisinde yer almadığını belirterek, bunların dışındaki festival programlarına izin verildiği açıkladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli il merkezi ve ilçelerinde düzenlenecek olan festivallerin valilik tarafından yasaklandığı yönünde bazı kişi ve kesimler tarafından yapılan gerçek dışı paylaşımlarla ve provokatif söylemlerle kamuoyunun yanıltılmak istendiği kaydedildi. Açıklamada, "Tunceli Belediyesi tarafından 30 Haziran 2022 tarihinde 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında ilimizde düzenlenmesi planlanan 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali programı valiliğimize bildirilmiş, yapılan incelemede 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre eksiklikler ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olmayan, anlaşılmayan adres, kurum, isim bilgilerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili bildirimin resmi çerçevede değerlendirilmesi için 7 Temmuz 2022 tarihinde resmi yazı ile eksikliklerin giderilmesi talep edilmiş, Tunceli Belediyesi tarafından yazılan 13 Temmuz 2022 tarihli yazıda tekrar bildirimde bulunulmuş, söz konusu başvuruya ve ilçe belediyeleri tarafından yapılan diğer başvurularının tamamına gerekli kolaylık gösterilmiştir. Tunceli Belediyesi tarafından festival programına ilişkin yapılan değerlendirmede, ilimizde tesis edilen huzur ve güven ortamının bozulması önlemek adına daha önceki açıklamalarımızda yer alan iki grubun etkinliklerine müsaade edilmemiş, ayrıca il merkezimizde festival yürüyüş alanı olarak Tunceli Belediyesince talep edilen alanın 2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planı içerisinde yer almadığı ilgili belediyeye bildirilmiştir. Bunların dışında Tunceli il merkezimizde yapılacak festival programının geri kalan kısmının tamamı ile Pertek, Hozat, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizdeki festival programlarının tamamına müsaade edilmiştir. Ancak bazı kesim ve kimseler, konu hakkında bilgi sahibi oldukları halde Tunceli ilimizde temin ve tesis edilen huzur ve güven ortamını bozmak, bu suretle kendilerince itibar devşirmek üzere kamuoyunu yanıltma çabası içerisine girmişlerdir. Tuncelili hemşehrilerimizin ve il dışından gelen misafirlerimizin bu ve benzeri kesimlerin algı yanıltmalarına itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için festivaller süresince gereken tüm tedbirler valiliğimizce alınmış olup, ilimizde tesis edilen huzur ve güven ortamının bozulmasına hiçbir suretle müsaade edilmeyecektir" denildi. - TUNCELİ

YORUMLAR
500
Netflix'te fırtınalar kopuyor! Tarihi kayıp Netflix'te fırtınalar kopuyor! Tarihi kayıp Tunceli Valiliği, Munzur Festivali Kapsamında Düzenlenecek Bazı Etkinliklere İzin Vermedi… Maçoğlu: 'Kabul Etmiyoruz' Tunceli Valiliği, Munzur Festivali Kapsamında Düzenlenecek Bazı Etkinliklere İzin Vermedi… Maçoğlu: 'Kabul Etmiyoruz'
Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Tunceli Valiliği, Tunceli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tunceli Valiliğinden 'Munzur Festivali' açıklaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Oğlunun ölüm haberi verilmek istenen babanın banyoda cesedi bulundu
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştı
15:36 Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi işgal eden teröristlere karşı operasyon sinyali verdi: İran ve Rusya ile PKK/YPG'ye karşı birleşiyoruz
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sel afeti yaşanırken tatilden dönmeyen İmamoğlu'na tepki gösterdi: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin
15:12 Sonuçlar belli oldu! Türkiye'de taraftarlar futbolu Twitter'den takip ediyor
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı
14:54 Ahmet Davutoğlu'ndan kaos iddiası: Bu kış için endişeliyim
14:40 Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı
14:39 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:02:25. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli Valiliğinden 'Munzur Festivali' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement