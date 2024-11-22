Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu - Son Dakika
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Politika

Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu

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''PKK/KCK terör örgütüne üye olmak'' suçundan hapis cezası aldıkları gerekçesiyle görevlerinden alınan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerlerine kayyum olarak atanan isimler belli oldu.

22.11.2024 20:21
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İçişleri Bakanlığı; Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldıkları belirtildi.

Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak

YERLERİNE GELEN İSİMLER BELLİ OLDU

Görevlerinden alınan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen kayyum olarak atandı.

Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu

Mustafa Sarıgül, Cevdet Konak, Politika, 3-sayfa, Tunceli, Kayyum, Ovacık, Hukuk, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mustafa Yildiz:
    Ya DEVLET BAŞA ya Kuzgun Leşe DEVLET Her Zaman 18 yaşındadır 127 89 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    HAKEDENE HAKETTİĞİ DEĞERİ VERECEKSİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAYESİNDE HEDEF BELLİ GÜÇLÜ TÜRKİYE EZİLEN TÜRKİYE YOK. 100 87 Yanıtla
  • Eren:
    Neden kayyum atıyorsunuzki bunlara seçme hakkı bile verilmemesi lazım 107 38 Yanıtla
  • Murat:
    CHP genel merkezi yas ilan etmiş :(:( 68 54 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    dun sayin bakn 117 akp belediyesine de inceleme baslattik dedi. neden hicbirine kayyum atanmiyor ? hani musluman adil ve esit olurdu ? yoksa bunlar musluman degil mi ? 52 32 Yanıtla
  • V. A.:
    Akpkk nın suyu kaynamaya başladı 30 45 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    İsteyerek bilerek aday gosterdiler ki kayyum atansın kaos ortamı oluşsun. illegal yapılar ile ilişkisi kesinleşmiş olan neden aday gösterilir ki .? 56 18 Yanıtla
  • Alper Elma:
    teröristleri ezmeye devam edecek güçlü Türkiye'nin pencesini boynunuzda her zaman hissedeceksiniz 55 18 Yanıtla
  • Kemsl:
    aq mun teröristleri, hani siyaset istiyordunuz, hani demokrasi istiyordunuz? 32 20 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    bunlar hapis cezası aldıkları halde nasıl oluyorda seçime giriyor 36 4 Yanıtla
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