Tuncer Bakırhan, Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Diledi

Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın geçen günlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla aradığını bildirildi. Açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi" ifadelerine yer verildi.