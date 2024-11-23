Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli açıklaması: 'Hakkını vermek lazım' - Son Dakika
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Politika

Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli açıklaması: 'Hakkını vermek lazım'

Tuncer Bakırhan\'dan Bahçeli açıklaması: \'Hakkını vermek lazım\'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıya ilişkin konuştu. Sürece eleştirel yaklaşan Bakırhan, ''Hakkını vermek lazım'' dedi.

23.11.2024 10:56
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının yankıları sürüyor.

Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, GazeteDuvar'a yaptığı açıklamalarda Bahçeli'nin çıkışını değerlendirdi. "Durduk yere söylenmediği kesin o sözlerin" ifadelerini kullanan Bakırhan, "Çok önemli şeyler söyledi. Hakkını vermek lazım. Umut hakkı, demokratik, siyaset gibi aslında birçok pozitif kavram kullanıldı, tanımlanma yapıldı. Anlamaya çalıştık" diye konuştu.

"KONSENSUS VAR, NETLİK YOK"

Bakırhan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli arasında bir konsensus olduğunu ancak süreçte bir netlik olmadığını düşündüğünü söyledi.

CUMHUR'DA ÇATLAK İDDİALARINA YANIT

Bahçeli'nin söz konusu çıkışı nedeniyle Cumhur İttifakı'nda gerilim olmadığını söyleyen Bakırhan, "Bu 45 günlük süre içerisinde, başlarken iktidar ortakları arasında -nüanslar olabilir- bu sürecin tamamından haberdar olunduğuna, aralarında bir rol paylaşımı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

NE DEMİŞTİ?

TBMM açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerin ellerini sıkmasıyla başlayan süreç sonrası Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "örgütünü tasviye etsin" çağrısında bulunmuş; Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demişti.

Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli açıklaması: 'Hakkını vermek lazım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • McA !:
    APO yu ,Sn.Bahçeli ve Sn. Tayyip in elinde olsa 1 gün durmaz çıkarırlar ama Halk apo çıkarsa onları müebbet ile yargılar, Hiç bir şahıs ,Hiç bir koltuk Halktan daha fazla güçlü ve yetkili değildir. Halk PATRON dür,Siyasetçiler ise HALK ın PERSONELİ dir. 11 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Hain terörist dediklerinin övgülerine mazhar olmuş,daha ne olsun 2 0 Yanıtla
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