Tuncer Bakırhan\'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "2 yıldır bu süreç başladı, çok şükür tek bir canımızı yitirmedik." dedi.

Bakırhan, partisince Şanlıurfa Barosu'nda düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli günlerden geçtiğini söyledi.

"Bu süreç hiçbir annenin evladını yitirmemesi sürecidir." diyen Bakırhan, "O sıvasız evlere acı düşmeme sürecidir. 2 yıldır bu süreç başladı, çok şükür tek bir canımızı yitirmedik. O fakir, sıvasız, yoksul evlere gençlerin bedenleri gitmedi. Bundan daha kutsal bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir zamanlar cephede, başta Urfa olmak üzere birlikte kavga eden Türkler, Kürtler, Araplar değil mi? Onun için 'şanlı' diyorlar. Yurt savunmasına katıldığı için fedakarca mücadele ettiği için Kürt, Arap, Türk birlikte durduğu için buraya 'şanlı' diyorlar. Bedavadan 'şanlı' kelimesini almadı. Geçmişteki atalarımızın, dedelerimizin birlikte mücadelesinden kaynaklıdır.

Geçmişte birlikte yaşadık, bir arada yaşadık. Ne olduysa bir tarihten sonra bu birlikte mücadele edenlerin arasına nifak tohumları ekildi. Şimdi bu süreç tam da o eksikleri onarma, o eksikleri giderme, cephede birlikte olan, kurtuluşta, kuruluşta birlikte olan Arap'ın, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin kardeşçe, eşitçe yaşaması mücadelesidir. Bunu inşallah birlikte sağlayacağız."