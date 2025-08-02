Tuncer Bakırhan STK'larla Bir Araya Geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde STK temsilcileriyle görüştü. Bakırhan burada yaptığı konuşmada, "Süreç, sadece Kürtlerin yürüttüğü bir süreç değil. Kamuoyunda farklı tartışmalar yürütülüyor. Medyanın bir kısmı, 'Ülke bölünüyor' diye manşet atıyor, sanki her şey bir tehdit altında gibi algılar oluşturuyorlar. Üç sayfalık değerlendirmelerden iki kelimeyi cımbızlayıp, onların üzerinden algı yapmaya çalışıyorlar. Bu bizi gerçekten çok şaşırttı. Muhalif medya bile doğru duruşu sergileyemiyor. İktidar medyasının ne yaptığına ise zaten gerek yok; onlar sanki dünyada ilk defa böyle bir süreç tartışılıyormuş gibi savaş seviciliği yapıyorlar. Henüz dilleri değişmedi. Henüz Barış ve Demokratik Toplum çağrısına uygun bir dil kullanılmıyor. Ama biz bunu halklarla, emekçilerle aşmaya çalışıyoruz dedi.

Haber: Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,