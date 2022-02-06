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Tunus Devlet Başkanı Said, Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetti - Son Dakika

Tunus Devlet Başkanı Said, Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetti

06.02.2022 11:43
Tunus Devlet Başkanı Said, Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetti

Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme kararı aldığını duyurdu.

Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme kararı aldığını duyurdu.

Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetti. Konsey için geçici bir kararname çıkaracağını da ifade eden Said, kararnameye ilişkin açıklama yapmadı.

Tunus Devlet Başkanı Said, daha önce yolsuzluk ve terör davalarında kararların gecikmesi nedeniyle yargıçları sert bir şekilde eleştirmiş, yargıçların devletin bir işlevi olmak yerine devletmiş gibi davranmalarına izin vermeyeceğini ifade etmişti. Said, geçtiğimiz ay konsey üyelerinin tüm mali ayrıcalıklarını da iptal etmişti.

Tunus'ta 2016 yılında kurulan bağımsız ve anayasal bir kurum olan Yüksek Yargı Konseyi, yargı bağımsızlığının sağlanması, yargıçlar için kuralların düzenlenmesi ve mesleki terfilerin verilmesi gibi görevleri yerine getiriyor.

Said Temmuz 2021'de, hükümeti görevden alarak meclisin yetkilerini dondurmuş, muhalefet ise bunu darbe olarak nitelendirmişti. Yeni hükümet Ekim ayında görevine başlamıştı. - TUNUS

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Yolsuzluk, Terör, Yargı, Tunus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tunus Devlet Başkanı Said, Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetti - Son Dakika


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