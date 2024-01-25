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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek güne başladı. Başkan Akın, emekçilerin çalışmalarını takdir etti ve teşekkür etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi
25.01.2024 - 14:22,
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın sabah mesaisine Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek başladı.

"Daha güzel bir Turgutlu" için saat mefhumu gözetmeden çalışan belediye personeliyle her fırsatta bir araya gelen Başkan Çetin Akın, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerle kahvaltıda buluştu. Yaz kış, gece gündüz, sıcak soğuk demeden çalışmalarını sürdüren personele teşekkür eden Başkan Çetin Akın, emeğin en yüce değer olduğunun da bir kez daha altını çizdi. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli de hiçbir ayrım gözetmeden emekçinin hakkını korumasından dolayı Başkan Çetin Akın'a teşekkür ettiler.

Başkan Çetin Akın, "Güne, Turgutlu'muza birlikte hizmet ettiğimiz, projelerimizi ve çalışmalarımızı birlikte sürdürdüğümüz Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzdeki mesai arkadaşlarımızla başladık. Sayısız projeye ve çalışmaya alın terini akıtan mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mithat Erden, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin ile sendika temsilcileri de Başkan Çetin Akın'a eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
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