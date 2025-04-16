Turgutlu Belediye Başkanı, Son Sokak\'taki Yol Çalışmalarını Duyurdu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Son Sokakta yaşanan yol sorunlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Başkan Çetin Akın, Son Sokakta perşembe günü itibariyle keşif ve imalat çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Son Sokakla ilgili açıklamalarda bulundu. Yol düzenleme ve yenileme çalışmalarında yaşanan gecikmelerin nedenlerine dair bilgi veren Başkan Çetin Akın mağduriyetlerin giderilmesi adına çalışmaların perşembe gününden itibaren başlayacağını da söyledi.

"Vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin tamamını gidermiş bulunuyoruz"

Başkan Çetin Akın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Subaşı Mahallesi Son Sokak Turgutlu'nun kanayan yaralarından bir tanesiydi. Maalesef geçen yaz döneminde evlerimize su çıkaramadık, su problemimiz vardı. Bunların çözümüyle ilgili çalışmalar başlattık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde yıllardır problem olan asbestli su borusu geçişlerimiz tamamen hijyenik hale getirilip yenilendi. Sonrasında aynı problemi evlerimizin branjman bağlantılarında da yaşadık. Büyükşehir belediyesi tarafından bir ihale daha yapılarak evlerimizin branjman borularında, hatlarında yenilemeler sağlandı. Maalesef hem bizden kaynaklanan hem de hava koşullarından, süreçten kaynaklanan sorunlar nedeniyle hedeflerimizde sapmalar oldu. Turgutlu'muz bu sene çok ciddi yağışlar aldı. Bunun neticesinde iş akışımızda sapma meydana geldi. Dolayısıyla bu gecikmeler de vatandaşlarımızın mağduriyetlerine sebep oldu. Biz şu anda bu mağduriyetlerin tamamını gidermiş bulunuyoruz."

"Turgutlu halkından samimiyetle özür diliyoruz"

Başkan Akın açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Son Sokakta yaptığımız ihale neticesinde bütün yasal prosedürler yerine getirilerek Ada Yapı Mühendislik İnşaat Limited Şirketi ihalemizi almış bulunuyor. Son Sokakta yapmış olduğumuz ihalenin neticesinde 13 bin 48 metrekare yol ve 4 bin 800 metrekare kaldırım olmak üzere toplam 17 bin 848 metrekarelik inşaat yer teslimini yapıyoruz. Önceki yönetim tarafından yıllardır ötelenmiş hizmetler, istediğimiz hızlılıkta gitmediğinden dolayı Turgutlu halkından da samimiyetle özür diliyoruz. Gerek hava ve coğrafi koşullar gerekse kurumlar arasındaki iletişim nedeniyle maalesef süreler hesap ettiğimiz şekilde ilerlemedi. Ancak her güzelliğin bir bedeli var. Son Sokak sakinlerimiz ve Subaşı Mahallesi sakinlerimiz bu güzelliğin bedelini yaklaşık 5-6 aydır yaşıyor. İnşallah Turgutlu'ya örnek bir cadde ve düzenleme yapacağız. Hemşehrilerimizden haklarını helal etmelerini istiyorum. Yarından itibaren keşif ve imalat çalışmalarımız başlıyor. Turgutlu'muza hayırlı olsun." - MANİSA